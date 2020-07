Caso camici: Roggiani (Pd), giunta regionale ha fallito politicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, commenta le notizie di stampa secondo cui Attilio Fontana sarebbe iscritto nel registro degli indagati per il caso camici: "La giunta regionale ha fallito politicamente. A dimostrarlo è una gestione pessima dell'emergenza sanitaria, alla quale si aggiungono opacità ogni giorno più inquietanti. La novità è l'iscrizione di Fontana nel registro degli indagati in una vicenda a tinte fosche, che riguarda la Lombardia in un momento di grande difficoltà. Non spetta alla politica dare sentenze, la magistratura farà il suo corso, ma resta il fatto che il presidente Fontana, nonostante tutto, non ha mai voluto riferire in aula. È il momento della verità e della chiarezza, finora mancate. Una verità che i cittadini lombardi, adesso, hanno il diritto di conoscere. Ed è il momento di ammettere un fallimento ormai conclamato, e trarne le dovute conseguenze". (Com)