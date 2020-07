Roma: Raggi, riqualificato piazzale interno a biblioteca Basaglia a Primavalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella periferia nord ovest di Roma, nel quartiere Primavalle, l’ufficio capitolino del coordinamento per il decoro urbano ha riqualificato il piazzale interno di via Federico Borromeo all’altezza del civico 67. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Si tratta di un’area molto frequentata dai cittadini, per la presenza di una palestra e della biblioteca Franco Basaglia, e da genitori e ragazzi che, durante l’anno scolastico, si recano alla scuola materna Umberto Cerboni e alla succursale dell’istituto superiore Luigi Einaudi. Presente anche la sede del XIV gruppo Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. Nei giorni scorsi - prosegue Raggi - è stato realizzato, con il supporto del XIV Municipio, un intervento completo di bonifica della vegetazione infestante, la rimozione delle scritte vandaliche sui muri, la manutenzione della pavimentazione con il ripristino delle caditoie e una riqualificazione delle ringhiere. Abbiamo anche realizzato un nuovo percorso pedonale in grado di orientare i cittadini mentre passeggiano e rifatto le strisce di parcheggio per le auto nella zona della palestra. Il dipartimento Lavori pubblici, in collaborazione con Areti, ha coordinato le operazioni di verniciatura dei pali dell’illuminazione pubblica su via Federico Borromeo e nelle strade limitrofe. Con pazienza e determinazione - conclude Raggi - ci stiamo occupando del nostro territorio per restituire alla città nuova bellezza. (Rer)