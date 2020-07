Tunisia: presidente Saied, risponderemo a qualsiasi attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino, Kais Saeid ha ribadito la disponibilità dei militari a difendere il paese e confrontarsi con chiunque cerchi di violare lo stato e deviare dalla legittimità, sia dall'interno del Paese che dall'estero. Nel corso di una serie di dichiarazioni stampa, Saied ha affermato che nessuno è al di sopra della legge per quanto riguarda il dossier degli assassini eccellenti avvenuti negli ultimi anni in Tunisia, sottolineando che lo stato farà di tutto per scoprire la verità sull'omicidio degli oppositori politici, Mohamed Brahmi e Shukri Belaid, morti nel 2013. Il presidente ha sottolineato che "l'applicazione della legge sarà imposta a tutti senza eccezioni", dopo che il comitato di difesa di Belaid e Brahmi ha rivelato nuove informazioni sul coinvolgimento dell'apparato del movimento Ennahda nella vicenda durante una conferenza stampa tenuta giovedì a Tunisi. (Tut)