Rifiuti: Ama, intensificati interventi di raccolta e pulizia a Ostia per stagione balneare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la stagione balneare che segue il blocco delle attività, dovuto all'emergenza Covid-19, Ama ha messo in atto già da giugno, d'intesa con Roma Capitale e il X Municipio, il "Piano mare 2020": un pacchetto di iniziative per la pulizia e la raccolta dei rifiuti sul lungomare di Ostia che dal mese di luglio è stato ulteriormente intensificato prevedendo, per le prossime settimane, anche una specifica campagna di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto conferimento, anche in spiaggia, dei dispositivi che caratterizzano la fase 2: guanti e mascherine. Oltre al potenziamento della raccolta porta a porta presso stabilimenti e attività commerciali del litorale e del porto turistico, oltre ai servizi rafforzati di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate, è già attivo anche un presidio fisso dei nuclei speciali decoro Ama, che predispongono interventi mirati aggiuntivi quotidiani di pulizia. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)