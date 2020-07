Rifiuti: Ama, intensificati interventi di raccolta e pulizia a Ostia per stagione balneare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso le oltre 100 attività balneari (stabilimenti, chioschi, ristoranti, circoli, ecc.) presenti nelle aree del lido, di Capocotta, dei cancelli e della spiaggia del presidente viene svolto un servizio porta a porta quotidiano con oltre 560 contenitori, 400 dei quali per le frazioni della raccolta differenziata: scarti alimentari; plastica e metallo; vetro; carta e cartone). Per bar e ristoranti è prevista, in più, la raccolta dedicata delle cassette in plastica. Le attività giornaliere di spazzamento e pulizia meccanizzata di strade e marciapiedi del lungomare e delle aree pedonali sono state intensificate, così come lo svuotamento a ciclo continuo di circa 100 cestini getta-carte posizionati nei punti maggiormente frequentati, incluso il pontile. Interventi mirati di pulizia sono inoltre in programma lungo i fianchi laterali della via Litoranea tra via del Lido di Castel Porziano (Dazio) fino al confine con il Comune di Torvaianica. Come di consueto, Ama ha anche potenziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per le 77 utenze non domestiche del porto turistico di Roma (uffici, negozi, attività di ristorazione, ecc.). (segue) (Com)