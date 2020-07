Rifiuti: Ama, intensificati interventi di raccolta e pulizia a Ostia per stagione balneare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno la presenza di Ama sul litorale si arricchisce con una importante novità: il progetto "Pronto mare", ossia la presenza fissa di squadre di pronto intervento per il decoro urbano. Questo nucleo dedicato di uomini e mezzi svolge, su un'area di circa 20 km tra il porto di Ostia e Pratica di Mare, attività quotidiane di spazzamento strade e marciapiedi, vuotatura dei cestoni gettacarte, lavaggio stradale, lavaggio enzimatico degli imposti di cassonetti e contenitori, rimozione di rifiuti abbandonati su bordo strada. A ciò si aggiungono interventi mirati di pulizia delle fermate bus, delle aree antistanti le stazioni della ferrovia Roma-Lido (Ostia Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo) e degli ingressi dell'arenile. Tutte le attività si svolgono in sinergia e collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale X gruppo Mare. Parte integrante del piano, infine, è la campagna che con il claim "La raccolta differenziata non va in vacanza" intende sensibilizzare tutti (esercenti, residenti e turisti) alle buone pratiche di gestione dei rifiuti. Per l'estate 2020 il concept e i messaggi sono dedicati in particolare al corretto smaltimento, anche al mare, di guanti e mascherine monouso, oggetti che, con l'emergenza Covid-19, sono entrati nell'uso quotidiano. La campagna da fine luglio e per tutto il resto dell'estate, verrà promossa tramite affissioni, social network e canali radio. (Com)