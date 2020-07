Ue: Sassoli, l'Europa ha bisogno di un nuovo modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa ha bisogno di un nuovo modello, di investire sulla sostenibilità, di mettere in campo azioni per salvare il pianeta. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al seminario online “L'Italia che verrà – Il manifesto di Assisi contro la crisi”, che chiude oggi i lavori del Festival della soft economy e seminario estivo 2020 della Fondazione Symbola. “A un anno dall’incontro di Assisi, appare sempre più evidente come avevamo visto giusto: i temi di allora sono tutti confermati. Forse davvero la crisi che stiamo vivendo fa risaltare ancora di più quel monito di Jean Monnet che già negli anni 50 diceva che l’Europa si farà affrontando le sue crisi”, ha detto Sassoli. “L’Europa può diventare leader nella lotta a cambiamenti climatici, scenario che può essere rafforzato fortemente con la crisi che stiamo vivendo. Noi siamo dentro un’emergenza, la profondità della crisi sulle dinamiche sociali aumenta di giorno in giorno, e la necessità in questo momento è di accorciare le distanze in Europa se vogliamo un’Europa utile a tutti i 27 paesi membri”, ha aggiunto il presidente dell’europarlamento. (segue) (Res)