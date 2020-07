Ue: Sassoli, l'Europa ha bisogno di un nuovo modello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi dell’Europa a venire, secondo Sassoli, sono la digitalizzazione, il Green Deal, la resilienza, l’aumento dell’autosufficienza. “La visione che sta dando l’Europa in questo momento non è astratta ma molto concreta, tuttavia ha bisogno della partecipazione di 27 governi, di 27 parlamenti e di 27 opinioni pubbliche. Occorre una stagione di visione e di pragmatismo, di investimenti e di riforme, c’è bisogno che vengano intraprese azioni dai governi nazionali con piani di ricostruzione che dimostrino che l’allineamento fra politiche nazionali ed europee è possibile”, ha proseguito Sassoli, che ha poi sottolineato l’importanza di legami più solidi con i paesi del Mediterraneo. “Il nostro sguardo sul Mediterraneo deve aumentare, dobbiamo far capire alle opinioni pubbliche del Nord Europa che nel Mediterraneo si gioca una partita per loro: non si tratta di un problema, ma può diventare una grande opportunità”. Infine, sul quadro finanziario pluriennale, il presidente del Parlamento europeo ha ribadito la necessità di un “riequilibrio” delle proposte. “Non ci accontentiamo della proposta del Consiglio, vogliamo un riequilibrio per quanto riguarda settori come immigrazione, difesa, giovani. I 750 miliardi del Recovery Fund finiranno ma noi dovremo invece continuare nello sforzo di rendere l’Europa più capace di affrontare le sfide di questa stagione”, ha aggiunto. (Res)