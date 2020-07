© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, afferma di condividere la lettera del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. "Il Next Generation Eu non è a disposizione di una parte, ma è una straordinaria occasione per modernizzare l'Italia. Tutti insieme. Maggioranza e opposizioni, Regioni, aree metropolitane e Comuni", puntializza Amendola su Twitter. (Rin)