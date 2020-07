Francia: coronavirus, ministro della Sanità non esclude nuove chiusure delle frontiere in caso di aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, non ha escluso nuove chiusure delle frontiere in caso di aumento dei casi di coronavirus. “Nulla può essere escluso in anticipo”, ha detto Veran, commentando la possibilità di rinnovate la chiusura delle frontiere in un'intervista a “Le Monde”. Secondo il ministro, il costo “sociale, economico e psicologico” di tornare alla chiusura totale sarebbe troppo elevato. Ieri le autorità di Parigi hanno raccomandato ai cittadini francesi di evitare di visitare la Catalogna a causa del peggioramento della situazione epidemiologica. Inoltre, è notizia di ieri sera che i cittadini statunitensi che si recheranno in visita in Francia dovranno presentare un recente test negativo per il coronavirus, o effettuarne uno all'arrivo negli aeroporti del paese. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex. I test negli aeroporti francesi dovrebbero essere pienamente operativi entro il 1 agosto, secondo quanto riportato dall’emittente “France 24”. In base al provvedimento, chi non potrà mostrare un recente risultato negativo del test o rifiuterà di essere testato all'arrivo sarà posto in quarantena per due settimane. Oltre agli Stati Uniti, i paesi a cui si applica la nuova misura sono: Algeria, Bahrain, Israele, India, Sudafrica, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Panama, Perù, Serbia, Turchia, Madagascar e Brasile. Castex ha detto che la politica si applica anche ai "cittadini francesi che vivono in questi paesi o ai cittadini di questi paesi con una residenza stabilita in Francia". La Francia ha finora registrato 206.433 casi e 30.081 morti per Covid-19. (Frp)