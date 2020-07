Sicurezza: Viminale, cresce numero persone scomparse, ma aumentano ritrovamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 61.826 le persone scomparse ancora da ritrovare in Italia. La maggior parte di loro, 45.028, sono minorenni, 1.627 hanno più di 65 anni. I numeri della XXIII Relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, relativa al periodo primo gennaio-30 giugno 2020, descrivono un fenomeno di dimensioni rilevanti, spiega nella premessa il Commissario straordinario Silvana Riccio, evidenziando il "trend crescente negli ultimi anni", che "può considerarsi fisiologico e non più emergenziale". E' quanto si legge sul sito web del Viminale. "Ciò impone la necessità di un’azione di ricerca, strutturata e pianificata nei vari contesti, in considerazione delle eterogeneità territoriali, coordinata dai prefetti", prosegue il Commissario straordinario, che evidenzia anche "un trend in crescita sotto il profilo della performance dei ritrovamenti da parte delle Forze dell'ordine, con una costante attenzione delle istituzioni nella ricerca", come testimoniano i numeri del primo semestre 2020: su quasi 5.000 (4.833) denunce di scomparsa sono oltre la metà (3.052) le persone ritrovate. (segue) (Rin)