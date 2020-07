Sicurezza: Viminale, cresce numero persone scomparse, ma aumentano ritrovamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione, elaborata sui dati forniti dal dipartimento della Pubblica sicurezza, direzione Centrale della Polizia criminale, introduce delle novità metodologiche per consentire un'analisi più efficace del fenomeno, tra le quali: la distinzione, all'interno dell'inquadramento generale, in 2 macro-periodi, dal primo gennaio 1974, data di entrata in funzione della banca dati delle Forze di polizia (Sdi – Sistema d'indagine), al 31 dicembre 2006 e dal primo gennaio 2007, anno di istituzione dell'ufficio del Commissario straordinario, al 30 giugno 2020; un prospetto ulteriore sui dati relativi ai minorenni basato sull'età calcolata oggi e non al momento della denuncia; la comparazione tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020, per evidenziare l'impatto del lockdown dovuto all'epidemia sanitaria da Covid-19. Oltre ai dati generali, lo studio si articola in focus sui minori scomparsi, italiani e stranieri, e sui territori (Regioni, Province, Città metropolitane), e offre una panoramica dettagliata sulle attività dell'ufficio del Commissario straordinario - tra queste le iniziative di comunicazione per sensibilizzare sul tema, come la campagna "Quando qualcuno scompare..." - e sul ruolo delle prefetture, che coordinano le ricerche sui territori in base ai piani provinciali di ricerca. (segue) (Rin)