Sicurezza: Viminale, cresce numero persone scomparse, ma aumentano ritrovamenti (3)

- Dal quadro generale risulta che sono in tutto 250.008 le denunce di scomparse registrate dalle Forze dell’ordine dal primo gennaio 1974 al 30 giugno 2020. Di queste, 188.182 riguardano soggetti che sono stati ritrovati, mentre sono ancora da ritrovare 61.826 scomparsi. In base ai dati sul totale delle denunce dal '74 a oggi, che corrispondono alla situazione al momento della denuncia, prevalgono quelle relative alla scomparsa di minorenni, 131.802 (52,72 per cento), mentre 104.342 (41,74 per cento) riguardano maggiorenni entro i 65 anni e 13.864 (5,5 per cento) le persone over 65. A scomparire, stando alla maggioranza delle denunce, sono stati soprattutto uomini - 157.027 (62,81 per cento) a fronte di 92.981 donne (37,19 per cento) - mentre, sotto il profilo della cittadinanza, prevale di poco quella italiana (129.280, il 51,71 per cento) su quella straniera (120.728, il 48,29 per cento). Tra le cause di scomparsa, prevale l'allontanamento volontario (115.623), mentre in molti altri casi la causa non è determinata (95.441). Si segnalano anche l'allontanamento da istituto o comunità (23.848) e la sottrazione da coniuge o da altro congiunto (1.690). (segue) (Rin)