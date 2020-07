Sicurezza: Viminale, cresce numero persone scomparse, ma aumentano ritrovamenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al numero di denunce di scomparsa di minorenni nel periodo considerato, sono 45.028 quelli ancora da ritrovare. Sempre sul numero totale di denunce, quanto al genere prevalgono quelle relative a maschi (82.953, il 62,94 per cento), mentre quanto alla cittadinanza prevalgono quelle relative a minorenni stranieri (89.332, il 67,76 per cento). Anche per i minorenni tra le cause di scomparsa prevale l'allontanamento volontario (70.389), seguito dall'allontanamento da istituto o comunità (23.336), mentre in 214 casi si tratta di possibili vittime di reato. (segue) (Rin)