Sicurezza: Viminale, cresce numero persone scomparse, ma aumentano ritrovamenti (5)

- Quanto alle denunce diminuite in tempo di Covid-19. Dal primo gennaio al 30 giugno 2019 le denunce di scomparsa sono state in totale 7.027, e 5.145 le persone ritrovate. Nello stesso periodo del 2020, i casi di scomparsa denunciati sono stati 4.833 - 3.052 le persone ritrovate - facendo registrare una diminuzione del 31,22 per cento, in particolare nel periodo del lockdown durante le fasi più critiche dell'emergenza, con punte del meno 72,19 per cento nel mese di aprile. (Rin)