Urbanistica: Iorio (M5s), su riqualificazione a Tiburtina esaminato progetto cittadini

- La riqualificazione dell’area della stazione Tiburtina dopo l’abbattimento della tangenziale est "è un tema che sta molto a cuore a questa amministrazione. In commissione congiunta Mobilità-Urbanistica abbiamo voluto dare voce ai cittadini esaminando la proposta di delibera di iniziativa popolare redatta avente ad oggetto il progetto di sistemazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina e di alcune aree limitrofe". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Urbanistica di Roma, Donatella Iorio. "Nonostante i pareri tecnici negativi sono convinta che occorra tener conto e valorizzare il grande lavoro fatto da un gruppo di cittadini con questa proposta - aggiunge - hanno avuto la forza di sviluppare un progetto, condividerlo con i residenti, sono infatti circa 8000 le firme che lo accompagnano, e portarlo all’attenzione dell’amministrazione. Numeri importanti che non possono essere ignorati con un voto contrario, che sconfesserebbe la grande partecipazione che è scaturita dalla presentazione di questa proposta". (segue) (Rer)