Urbanistica: Iorio (M5s), su riqualificazione a Tiburtina esaminato progetto cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ""Per questo ieri le commissioni non hanno bocciato la proposta ma si sono espresse sostanzialmente con un parere di astensione - sottolinea la presidente della commissione Urbanistica di Roma -. Va detto che da oltre un anno le commissioni e gli assessorati intrattengono con il comitato proponente un dialogo intenso. Molteplici sono stati gli incontri, sia formali che informali, dove ci si è confrontati sui contenuti del progetto. Entrando nel merito della proposta di delibera, vi sono infatti molti elementi condivisibili e dunque accoglibili da parte di questa amministrazione, che hanno come presupposto la stessa visione di città, e nello specifico di questo importante ambito che gravita attorno alla stazione Tiburtina. Alcuni interventi - spiega Iorio - sono già stati effettuati, basti pensare alla demolizione della tangenziale, ed altri, di più ampio respiro, si stanno pianificando e programmando, con l’intento di rivedere complessivamente un piano di assetto ormai divenuto obsoleto. Aumentare le aree verdi e pedonali a discapito di quelle carrabili, riqualificando la piazza e dando vita ad uno spazio pubblico completamente rinnovato e maggiormente fruibile, tutti punti che sono inclusi nella rimodulazione di quell’area. Ma allo stesso tempo ci sono degli elementi della proposta che non possono essere accolti, in particolare, il tema dell’autostazione degli autobus di linea, che l’attuale amministrazione intende spostare nel piazzale est". (segue) (Rer)