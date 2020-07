Lombardia: Legambiente e "Zero Plastica In Mare", oggi e domani Lambro sotto esame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al progetto "Zero Plastica in Mare” promosso da Legambiente e BNL Gruppo BNP Paribas, i tecnici dell'associazione stanno raccogliendo campioni lungo il corso del Lambro, che saranno poi analizzati da Enea, nel Centro Ricerche Casaccia. Iniziativa questa che rientra nell’obiettivo di liberare entro il 2021 mare e fiumi da almeno 15 tonnellate di plastica, l’equivalente di oltre 340mila bottiglie e contenitori, e contribuire così a contrastare il marine litter (i rifiuti in mare), un’emergenza ormai mondiale. I tecnici sono in azione oggi e domani (25 e 26 luglio) in Lombardia, dove e il fiume il Lambro verrà monitorato dalla sorgente alla confluenza con il Po. Lo scopo è quello di individuare le tipologie e le possibili fonti di inquinamento da microplastiche provenienti dall'entroterra verso il mare, e i risultati saranno pubblicati nei prossimi mesi. Il monitoraggio indaga anche alcuni punti compresi nei territori in cui sta lavorando il progetto ReLambro SE (Rete Ecologica Lambro metropolitano. Servizi Ecosistemici a Sud Est) ultimo nato del progetto che da anni sta sviluppando attività di riqualificazione nella fascia est della città fino a toccare i territori dei comuni di Segrate, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e Melegnano. "ReLambro SE, dopo ReLambro e Volare punta non solo alla realizzazione di una migliore qualità ecologica del corridoio fluviale, ma a riconoscere il Lambro e il suo ambiente come un Capitale Naturale, vero e proprio patrimonio dei cittadini, rispetto al quale anche la qualità dell’acqua e di quello che viene trasportato diviene elemento essenziale" spiega l'associazione in una nota. (segue) (Com)