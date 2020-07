Caso camici: Fontana indagato per frode nelle pubbliche forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per "frode nelle pubbliche forniture" nell'inchiesta dell'aggiunto Maurizio Romanelli e dei pm Furno-Filippini-Scalas sull'affidamento diretto poi trasformato in donazione benefica di 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000 euro da parte di "Dama Spa", società gestita dal cognato di Fontana, alla regione. Lo conferma la Procura di Milano che precisa che il fascicolo sulla vicenda è stato aperto sulla scorta di una "Sos-segnalazione di operazione sospetta" all'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia, inviata al nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e al dipartimento dei delitti contro la Pubblicazione amministrazione della Procura, in merito a un bonifico del 19 maggio scorso che il governatore lombardo cercò di fare alla "Dama spa". Al momento insieme a Fontana, risultano indagati per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente Andrea Dini, presidente di Dama spa e cognato di Fontana, e Filippo Bongiovanni, direttore generale dimissionario di "Aria spa", la centrale acquisti di Palazzo Lombardia. (Rem)