Fase 3: a Milano da fondo mutuo soccorso 5,5 milioni per l'occupazione e le micro imprese

- Il Comune di Milano è pronto a sostenere l'occupazione, i commercianti e le imprese di vicinato. Sono state approvate dalla giunta le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle microimprese di vicinato e di prossimità appartenenti ai settori economici più provati dalla pandemia. I contributi ammontano a 5,5 milioni di euro e provengono dal Fondo di Mutuo Soccorso istituito lo scorso 9 aprile dal Sindaco Sala; la destinazione di questi fondi straordinari è stata indicata dal Consiglio comunale in un apposito Ordine del Giorno. "Con questi fondi – spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani – vogliamo favorire interventi mirati a sostegno del lavoro e dell'occupazione, cercando di scongiurare i gravi effetti che deriverebbero dalla chiusura di tante piccole attività di vicinato. Realtà che oltre a costituire un imprescindibile presidio sociale che aiuta ad animare le vie cittadine, hanno un ruolo strategico per la città e contribuiscono in maniera imprescindibile alla vita dei territori e dei quartieri. L'intervento approvato oggi, grazie anche al lavoro del Consiglio comunale, presta particolare attenzione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, premiando quelle attività che scelgono di investire in capitale umano". Ai contributi potranno accedere le microimprese dei settori economici più colpiti durante il lockdown: attività commerciali al dettaglio in sede fissa (ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici etc.), attività della ristorazione, strutture ricettive e agenzie di viaggio che abbiano fino a 5 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato full time e che abbiano subito almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria. Nello specifico i fondi andranno a coprire le spese sostenute dall'impresa per effettuare nuove assunzioni di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi o con contratti di apprendistato o la stabilizzazione di personale già assunto con contratto in scadenza. (segue) (Com)