Fase 3: a Milano da fondo mutuo soccorso 5,5 milioni per l'occupazione e le micro imprese (2)

- Due le formule di sostegno previste. La prima, un contributo sino ad un massimo di 20mila euro a copertura delle spese sostenute per la creazione di rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. La seconda, una copertura economica per contratti a tempo determinato, della durata di almeno 12 mesi, o di apprendistato sino a un massimo di massimo di 15mila euro. In entrambi i casi i fondi saranno assegnati nella misura dell'80% della spesa presunta e saranno erogati nella misura dell'80% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata. Sono considerati ammissibili i contratti stipulati dopo l'1 giugno 2020. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda saranno disponibili nel mese di settembre sul portale del Comune di Milano. Il Fondo di Mutuo Soccorso è stato istituito durante il periodo di 'lockdown' e ha raccolto i contributi dei privati (ampliato poi con fondi comunali) con l'intento di portare un aiuto immediato a chi ha più subito gli effetti dell'emergenza Covid. Grazie al confronto con il consiglio comunale che ha indicato i settori cui indirizzare i fondi, sono già stati destinati contributi per il sostegno delle categorie fragili e in difficoltà, attraverso i buoni spesa e contributi per l'affitto; sostegno anche alle piccole imprese culturali, al comparto educativo privato per l'infanzia, alla rete milanese delle associazioni e dei concessionari sportivi. (Com)