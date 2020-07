Ucraina-Egitto: interesse per ripresa cooperazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è interessata a riprendere la cooperazione spaziale con l'Egitto con su satelliti e modernizzazione tecnica, come riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nei colloqui telefonici con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah Sisi. Lo ha riferito il servizio stampa del governo ucraino. La telefonata ha avuto luogo all'inizio della giornata ieri ed è stata programmata per la festa nazionale dell'Egitto. "Data la notevole esperienza e le attuali basi industriali e ingegneristiche, l'Ucraina è interessata a riprendere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con l'Egitto in settori quali la produzione e il controllo dei satelliti, l'ammodernamento dei sistemi di controllo del volo terrestre e le apparecchiature per i test di volo spaziale e la formazione e educazione degli specialisti egiziani. Sono convinto che i nostri stati abbiano un potenziale significativo per la cooperazione nell'uso pacifico dello spazio", ha detto Zelenskyy". Tra gli altri argomenti discussi c'erano la cooperazione economica bilaterale e il commercio tra l'Egitto, essendo il principale partner commerciale dell'Ucraina in Medio Oriente e Africa. I due presidenti hanno anche discusso della pandemia di coronavirus e del riavvio del turismo. (Res)