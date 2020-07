Roma: ruba telefono a una ragazza mentre è seduta in un locale al Colosseo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di controlli straordinari nell'area adiacente al Colosseo gli agenti della squadra investigativa del commissariato Celio diretto da Maria Sironi, hanno arrestare per furto aggravato un algerino di 29 anni. I poliziotti, in abiti civili, hanno notato l'uomo che, dopo aver guardato insistentemente alcune ragazze sedute nei locali di via San Giovanni in Laterano, si è seduto su di una sedia accanto a una di loro e approfittando della disattenzione della giovae, le ha infilato la mano nella borsa rubandole un telefono cellulare del valore di circa 1.200 euro. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e dopo aver inseguito il 29enne lo hanno bloccato e arrestato, accertando che l'uomo aveva già precedenti. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla ragazza che non si era accorta di aver subito il furto. (Rer)