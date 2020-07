Roma: incendio in appartamento a Val Melaina, nessuna persona coinvolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nella mattinata in un appartamento al piano rialzato di una palazzina di cinque piani in via Ivanoe Bonomi 74, in zona Val Melaina. Sul posto è intervenuta poco prima delle 8 di stamattina la squadra Nomentano dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere le fiamme. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia. A termine delle operazioni è stato interdetto l'accesso sia all'abitazione interessata dal rogo, sia all'appartamento sovrastante a questa. Nessuna persona è rimasta coinvolta. (Rer)