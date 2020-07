Roma: tenta furto in appartamento al centro accompagnata da due bambine, arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 53 anni, residente nel campo rom di via di Salone, accompagnata da due bambine di 12 e 10 anni, ha tentato il furto in un appartamento di un palazzo di corso Vittorio Emanuele II. La donna, già nota alle forze dell'ordine, era stata notata insieme alle due bambine aggirarsi con fare sospetto nel centro storico dai carabinieri. I militari l'hanno quindi pedinata e quando l'hanno vista uscire dal portone di corso Vittorio Emanuele II hanno effettuato un controllo. Addosso la 53enne e le due bambine avevano diversi arnesi di scasso: 2 lastre di plastica artefatte, 3 cacciaviti, un paio di forbici e una chiave inglese. Il successivo controllo nello stabile ha permesso di rilevare segni di effrazione sulla porta di un appartamento al quinto piano dello stabile. La 53enne è stata arrestata per tentato furto e denunciata per aver fornito false generalità ai carabinieri, le due bambine sono state segnalate al tribunale per i minorenni e affidate a una casa famiglia.(Rer)