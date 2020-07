Benin: rilasciati 5 marinai sudcoreani e uno ghanese rapiti dai pirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque cittadini sudcoreani rapiti dai pirati al largo della costa del Benin sono stati rilasciati. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Seul in un comunicato, secondo cui i marinai sono ora rifugiati nell'ambasciata del Kazakhstan in Nigeria. Oltre ai cinque sudcoreani sono stati rilasciati anche un cittadino ghanese che era stato rapito con loro e che è stato in seguito trasferito nell'ambasciata ghanese in Nigeria. I sei erano stati presi in ostaggio ieri dai pirati che avevano attaccato la nave Panofi Frontier, battente bandiera del Ghana, a circa 111 chilometri dalla costa meridionale del Benin.(Res)