Roma: arrestata 41enne a Montespaccato per furto di energia elettrica

- Una 41enne romana è stata arrestata per furto di energia elettrica dai carabinieri della stazione di Montespaccato. La donna si trovava da pochi giorni ai domiciliari per altri reati e quando i militari sono andati a effettuare il controllo previsto hanno scoperto l’allaccio abusivo al contatore all’interno dello stabile, confermato poi dal personale della società di distribuzione dell’energia elettrica. Il personale della società Areti è riuscito a quantificare l’ammontare del furto per un importo complessivo di circa 11 mila euro. La 41enne è stata arrestata e accompagnata in caserma, dove sarà trattenuta in attesa del rito direttissimo. (Rer)