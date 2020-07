Caso camici: Fontana, certo dell'operato della Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato in un messaggio su Facebook le notizie di stampa che lo vedrebbero indagato nella vicenda della fornitura di camici alla Regione da parte di Dama Spa: "Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati - ha scritto ieri in tarda serata il governatore lombardo - Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell'operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità". (Com)