Ue: Crimi, basito da insistenza Pd, concentramoci su Recovery

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle si dice "basito" dall'insistenza sul Mes da parte del Pd. "Non la comprendo - ha spiegato in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano' -. Capisco l’avere una posizione diversa, ma abbiamo la Bce che compra il nostro debito e soprattutto dobbiamo decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery fund. Concentriamoci su questo, e non su uno strumento definito rischioso anche da molti economisti. Tra l'altro, continuare a parlare del fondo salva Stati trasmette all’estero l’immagine di un’Italia con l’acqua alla gola, e non è affatto così". (Rin)