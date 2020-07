Venezuela: delegazione diplomatica norvegese in visita a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di diplomatici norvegesi è in visita in Venezuela per esaminare la situazione nel paese. Lo ha dichiarato il diplomatico norvegese Dag Halvor Nylander, capo della divisione Pace e riconciliazione del dipartimento degli affari regionali del ministero degli Affari esteri norvegese, nonché ex rappresentante personale del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sulla disputa di confine tra Guyana e Venezuela. "In riferimento alle notizie dei media, posso confermare che i diplomatici norvegesi stanno visitando Caracas per ottenere aggiornamenti sulla situazione sanitaria e politica nel paese", ha scritto il diplomatico sulla sua pagina Twitter. Il Venezuela è uno dei paesi più in difficoltà del mondo dal punto di vista economico, essendo afflitto da anni di iperinflazione e povertà diffusa. Le proteste di massa sono iniziate nel 2019, poco dopo che il presidente Nicolas Maduro ha prestato giuramento per un nuovo mandato, e si sono acuite dopo che Juan Guaido, allora capo dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione, si è autoproclamato capo di Stato provvisorio. (Brb)