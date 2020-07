Iraq: colpi di mortaio vicino base Coalizione nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di colpi di mortaio sono caduti vicino ad una base usata dalla Coalizione internazionale contro il terrorismo nel sud dell'Iraq, senza provocare feriti. In particolare si contano 4 missili Katyusha caduti su una base militare utilizzata dalle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti a sud di Baghdad, ieri sera, causando danni materiali. Lo ha annunciato l'esercito iracheno in una nota. I missili sono caduti sulla base di Basmaya, dove i soldati spagnoli sono di stanza come parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti per combattere lo Stato islamico. Attacchi con razzi e colpi di mortaio hanno preso di mira basi che includono forze della Coalizione e anche la zona vicino l'ambasciata Usa a Baghdad negli ultimi mesi. Gli Stati Uniti accusano per questi attacchi le milizie appoggiate dall'Iran. (Res)