Governo: Crimi, uso risorse Recovery è scelta politica, task force per supporto tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle sostiene che la decisione su come impiegare i fondi del Recovery fund "va fatta in sede politica, dai ministri competenti. Eventuali task force possono dare un supporto tecnico alle scelte politiche", ha precisato in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". Per Crimi rispetto all'uso del Recovery "le priorità sono la scuola, l’innovazione digitale, l’ambiente. Dobbiamo - ha concluso - ragionare a lungo termine, investendo su cose che gettano le basi per il futuro". (Rin)