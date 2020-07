Usa: proteste, presentate oltre 76 denunce contro polizia di Portland per abuso della forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di polizia di Portland ha ricevuto oltre 76 denunce per il presunto abuso della forza da parte degli agenti impegnati nella repressione delle proteste che infiammano la città da ormai 50 giorni. Secondo quanto dichiarato al "Washington Post" dal direttore del comitato di revisione Ross Caldwell, l'alto numero di denunce presentato indica che la città ha affrontato situazioni problematiche "ben prima che il presidente (degli Stati Uniti Donald) Trump inviasse agenti federali per frenare le proteste locali". Secondo Caldwell, tuttavia, gli agenti che "quasi ogni notte" hanno disperso i manifestanti sparando gas lacrimogeni in città "hanno solo peggiorato la situazione". La polizia è intervenuta anche la scorsa notte per disperdere i centinaia di manifestanti che sono tornati a manifestare in strada nella città, dove si protesta da quasi due mesi contro il razzismo. (Nys)