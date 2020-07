Regionali: Crimi, ascoltati territori, in Puglia e Marche da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma che "in questi giorni abbiamo avuto numerose interlocuzioni , ma non ci sono le condizioni - rispetto ad alleanze in Puglia -. Bisogna dare ascolto ai territori e alle realtà locali. Non possiamo allearci in una Regione dove per cinque anni siamo stati all’opposizione del Pd, e questo vale anche per le Marche", ha chiarito in una intervista rilasciata al 'Il Fatto Quotidiano". (Rin)