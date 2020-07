Russia: coronavirus, Centro Chumakov presenta domanda a Oms per sviluppo vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di prodotti biologici e immunitari (Centro Chumakov) presso l'Accademia delle scienze russa ha presentato una domanda per il bando internazionale indetto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la consegna del vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato all’agenzia di stampa “Tass” il direttore dell’istituto, Aidar Ishmukhametov. “Abbiamo presentato una domanda per il bando internazionale dell'Oms per le consegne di vaccini. Va notato che il Centro Chumakov è l'unico fornitore russo di vaccini che ha superato un audit dell'Oms ed esporta vaccini in oltre 50 paesi in tutto il mondo”, ha aggiunto lo scienziato. Già il mese scorso il Centro Chumakov aveva annunciato i piani per completare i test pre-clinici del proprio vaccino contro il coronavirus entro l'inizio di agosto e terminare gli studi clinici entro il gennaio 2021.(Rum)