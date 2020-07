Turchia-Grecia: ministero degli Esteri di Ankara condanna incendio bandiera turca a Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha condannato l’episodio avvenuto ieri a Salonicco, in Grecia, dove un gruppo di estremisti di estrema destra greci ha dato fuoco alle bandiere turche per protestare contro la riapertura al culto della moschea di Santa Sofia a Istanbul. “Condanniamo fermamente il fatto che il governo e i membri del parlamento greco abbiano provocato il pubblico attraverso le loro dichiarazioni ostili e abbiano apertamente permesso l'incendio della nostra gloriosa bandiera a Salonicco”, ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Hami Aksoy, secondo cui la Grecia “ha mostrato ancora una volta la sua ostilità contro l'Islam e la Turchia con il pretesto di protestare contro la riapertura della moschea di Santa Sofia”. Alla preghiera per l'inaugurazione della moschea di Santa Sofia, a Istanbul, hanno partecipato ieri 350 mila persone, stando a quanto dichiarato dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ma a fare notizia è stata l’assenza dell’opposizione e del popolare sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. (segue) (Tua)