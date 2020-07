Turchia-Grecia: ministero degli Esteri di Ankara condanna incendio bandiera turca a Salonicco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan, da parte sua, ha affermato che "ora questo luogo è ritornato alle origini, la moschea è tornata a esserlo. Ora spero continui a fungere da moschea per tutti i fedeli (...) e un luogo che genti di tutte le fedi possono visitare in quanto patrimonio culturale di tutta l'umanità". Il presidente ha aggiunto che il ministero della Cultura e del turismo condurrà d'ora in poi lavori di restauro all'interno e all'esterno del complesso. La prima preghiera musulmana a Santa Sofia, riconvertita ufficialmente in moschea dopo 86 anni, si è svolta poco dopo le 13 (ora italiana) e ha visto il presidente Erdogan recitare una sura del Corano. Il sito è stato suddiviso in cinque diversi spazi di preghiera due riservati alle donne e tre agli uomini. Sono state predisposte le misure di controllo sanitario per contenere il coronavirus. In questo contesto all’interno del sito sono stati dispiegati 736 membri del personale sanitario e 101 ambulanze, un’eliambulanza e 17 cliniche mobili. (segue) (Tua)