Ecuador: Moreno, vicini ad accordo con Fondo monetario internazionale

- Il governo dell'Ecuador potrebbe raggiungere un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ricevere aiuti finanziari capaci di sostenere il paese, fortemente colpito dalla crisi economica legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il presidente Lenin Moreno, commentando con ottimismo su Twitter i colloqui avuti con l'amministratore delegato dell'istituto di credito, Kristalina Georgieva, che ha definito "produttivi". "Kristalina ha sottolineato il nostro lavoro sulla ristrutturazione del debito e ha ribadito il sostegno dell'Fmi per un nuovo accordo sui fondi che ci aiuterà a superare la crisi, a sostenere le persone più vulnerabili ed a rilanciare l'economia", ha scritto Moreno. A maggio, l'Fmi ha soddisfatto la richiesta dell'Ecuador di un aiuto urgente di 643 milioni di dollari, come sostegno per la crisi economica che ha colpito il paese. (segue) (Brb)