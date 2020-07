Ecuador: Moreno, vicini ad accordo con Fondo monetario internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Quito ha presentato ieri la sua proposta formale per la ristrutturazione di 17,3 miliardi di dollari di debito, che include una riduzione del capitale di 1,5 miliardi e un periodo di grazia di cinque anni per la quota capitale e di due anni per gli interessi. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia e delle Finanze in un comunicato. La proposta include uno scambio di dieci obbligazioni globali con quattro nuove obbligazioni con migliori condizioni finanziarie. Nel pacchetto anche una riduzione del tasso di interesse medio dal 9,2 per cento al 5,3 per cento, l'estensione del termine di pagamento da 6 a 12 anni e il differimento degli interessi non pagati e accumulati, che rappresenta un importo di 1,060 miliardi di dollari tra marzo e agosto, da versare tra il 2026 e il 2030 con un tasso di interesse dello 0 per cento. Secondo quanto si legge nel comunicato “nell’ultima settimana la proposta ha ottenuto nuovo sostegno ed è stata accettata da altri creditori”, arrivando all’appoggio del 53 per cento dei detentori delle obbligazioni. (segue) (Brb)