Business news: vendite Renault calano del 34,9 per cento al primo semestre

- Renault ha annunciato un calo del 34,9 per cento delle vendite nel primo semestre dell'anno a causa della crisi del coronavirus, arrivando a mettere sul mercato 1.256.658 auto. "L'abbassamento delle vendite del gruppo è principalmente causato alla sua forte esposizione nei paesi che hanno subito una rigida quarantena", si legge in un comunicato. In particolare, Renault ha sofferto le restrizioni imposte in Francia, in Italia e in Spagna. In Europa le vendite sono scese del 41,8 per cento, mentre fuori dal continente sono calate del 26,4 per cento. (Frp)