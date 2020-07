Business news: governo ceco approva modello per finanziamento a centrale nucleare di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato il modello di finanziamento della costruzione di un nuovo blocco della centrale nucleare di Dukovany. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Il modello prevede un prestito a interessi zero nei confronti della società energetica Cez tale da coprire il 70 per cento dei costi. Il tasso di interesse salirebbe poi al 2 per cento una volta che la nuova unità diventerà operativa, secondo quanto previsto, a partire dal 2036. Il piano dovrà comunque ottenere il placet della Commissione Ue, per assicurarsi che non violi le regole europee sugli aiuti di Stato. La gara per scegliere le società che parteciperanno alla costruzione dovrebbe terminare entro la fine del 2022 e i partiti di opposizione sono preoccupati dal possibile coinvolgimento di compagnie russe e cinesi nel progetto. Tra coloro che si presume parteciperanno alla gara ci sono infatti anche la russa Rosatom e la cinese China General Nuclear Power Group. "Non è possibile che un nuovo blocco della centrale di Dukovany sia costruito da imprese russe o cinesi quando i rispettivi Stati sono considerati dalla Nato come nemici. Eppure il governo si rifiuta di escluderle dalla gara", ha dichiarato Marketa Pekarova Adamova (Tradizione Responsabilità Prosperità 09 – Top 09). Anche il Partito pirata e Sindaci e indipendenti (Stan) ritengono che l'esecutivo dovrebbe evitare di affidare il progetto a società provenienti da Paesi autoritari, a tutela della sicurezza energetica della Repubblica Ceca. (Vap)