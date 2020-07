Business news: Ungheria, Pil in calo del 5 per cento nella seconda metà del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell'Ungheria scenderà del 5 per cento annuo nella seconda metà del 2020. E' la previsione fatta dal ministro delle Finanze, Mihaly Varga, intervistato dall'emittente "Radio Kossuth". La contrazione economica peggiore è stata quella in aprile, poi è rallentata a maggio e a giugno c'è stata una timida ripresa, ma il Pil del secondo trimestre dovrebbe comunque scendere complessivamente del 10 per cento annuo, ha dichiarato il ministro. Per quanto riguarda il deficit, nella seconda metà del 2020 si attesterà al 3,8-4 per cento del Pil, ovvero circa 1.800 miliardi di fiorini (circa 5,2 miliardi di euro). La previsione originale parlava dell'1 per cento, ossia 488 miliardi di fiorini (1,4 miliardi di euro). La spesa è schizzata a causa dei 600 miliardi di fiorini (1,7 miliardi di euro) spesi per il fondo di tutela dalla pandemia e per i 1.100 miliardi (3 miliardi di euro) di quello di tutela dell'economia. La ripresa e la possibilità di una nuova ondata di contagi potrebbero aumentare ulteriormente il deficit, spiega Varga. (Vap)