Business news: Russia, RusHydro richiede adozione meccanismo rimborso progetti in Estremo Oriente

- Il presidente della compagnia idroelettrica russa RusHydro, Nikolaj Shulginov, in un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto di accelerare l'adozione di un meccanismo di rimborso per i progetti in Estremo Oriente. Il programma di ammodernamento e costruzione di strutture per lo sfruttamento di energia termica in Estremo Oriente non è stato ancora avviato. Shulginov ha spiegato che il meccanismo avrebbe un effetto moltiplicatore per lo sviluppo dell'ingegneria energetica, per le società di costruzione, per l'occupazione e, infine, per il gettito fiscale. (Rum)