Business news: Russia, Sberbank completa acquisizione quota della joint venture Yandex.Money

- La più grande banca in Russia, Sberbank, ha acquistato una quota della joint venture Yandex.Money da Yandex, consolidando il 100 per cento del capitale del servizio online. La quota del 25 per cento in Yandex.Money LLC è stata trasferita da Yandex a Digital Assets LLC, controllata di Sberbank, che detiene il restante 75 per cento del servizio. Come appreso in precedenza, a seguito della separazione programmata delle attività, Yandex acquisirà la partecipazione di Sberbank in Yandex.Market per 42 miliardi di rubli (514 milioni di euro) contestualmente alla vendita della partecipazione in Yandex.Money per 2,4 miliardi di rubli (29,4 miliardi di euro). Il presidente e il Consiglio di amministrazione della banca, Herman Gref, hanno definito la divisione degli affari con Yandex non un "divorzio", ma una "ristrutturazione di un'impresa comune", resasi necessaria dal conflitto di interessi tra ecosistemi in concorrenza tra loro. (Rum)