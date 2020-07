Usa: società farmaceutica Indivior pagherà 600 milioni di dollari per risolvere causa penale col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Indivior ha accettato di pagare 600 milioni di dollari e risolvere così una causa penale negli Stati Uniti che l'accusa di aver creato uno sistema illegale per aumentare le prescrizioni del suo trattamento di dipendenza da oppioidi Suboxone. Lo riporta il "New York Times". L'azienda farmaceutica, con sede a Slough, in Inghilterra, ha dichiarato di aver raggiunto l'accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Commissione Federale per il Commercio e i procuratori generali degli Stati Uniti, ed effettuerà i pagamenti per un periodo di sette anni. L'atto d'accusa sosteneva che Indivior avesse ingannato i medici e i programmi di beneficienza sanitaria facendo credere che la sua versione del Suboxone, che ha una componente oppiacea, fosse più sicura e meno soggetta ad abuso rispetto a farmaci simili. L'atto d'accusa ha detto che Indivior ha anche usato un programma di marketing telefonico e online pubblicizzato come una risorsa per i tossicodipendenti di oppioidi, per collegarli a medici collaboratori dell'azienda, che prescrivevano Suboxone e altri oppiacei a tassi elevati e in circostanze sospette. (Nys)