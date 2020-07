Usa-Francia: Parigi impone tampone a chi arriva dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi che si recheranno in visita in Francia dovranno presentare un recente test negativo per il coronavirus, o effettuarne uno all'arrivo negli aeroporti del paese. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". I test negli aeroporti francesi dovrebbero essere pienamente operativi entro il 1° agosto, secondo "France 24". Secondo la nuova politica, qualsiasi visitatore che non possa mostrare un recente risultato negativo del test o che rifiuti di essere testato all'arrivo sarà posto in quarantena per due settimane. Oltre agli Stati Uniti, i paesi a cui si applica la nuova politica sono: Algeria, Bahrain, Israele, India, Sudafrica, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Panama, Perù, Serbia, Turchia, Madagascar e Brasile. Castex ha detto che la politica si applica anche ai "cittadini francesi che vivono in questi paesi o ai cittadini di questi paesi con una residenza stabilita in Francia". Gli Stati Uniti hanno più casi di coronavirus di qualsiasi altro paese al mondo, con oltre 4 milioni di casi confermati, secondo i dati della Johns Hopkins University. La Francia, che ha visto un'impennata di casi all'inizio dell'anno, ha confermato 206.433 casi e 30.081 morti per Covid-19. (Nys)