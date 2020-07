Business news: Deutsche Bank, aumento riserve capitale al 13,3 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, le riserve di capitale Cet 1 di Deutsche Bank sono aumentate al 13,3 per cento dal 12,8 per cento dei tre mesi precedenti. È quanto reso noto dallo stesso istituto di credito. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato supera nettamente le previsioni, che davano il risultato al 12,4 per cento. L'incremento delle riserve di capitale deriva da un volume di credito inferiore. A causa della crisi del coronavirus, soprattutto alla fine del secondo trimestre, i clienti di Deutsche Bank hanno ridotto più linee di credito del previsto. (Geb)