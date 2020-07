Business news: Romania, Continental completa lavori di espansione del centro di ricerca di Iasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continental Romania ha completato i lavori di espansione e ammodernamento del centro di ricerca e sviluppo di Iasi (parte nord-orientale del paese) per un valore di 27 milioni di euro. Lo ha confermato la stessa società in un comunicato inviato all’agenzia di stampa “Agerpres”. La nuova struttura del centro ha 8 livelli, una capacità fino a 1.700 posti e comprende un'area completa di collaudo e validazione dei prodotti sviluppati all'interno dell'azienda, così come spazi relax, sale conferenze e sale di ristoro. Il direttore del centro di ricerca di Iasi, Marian Petrescu, ha spiegato che il completamento dei lavori di riqualificazione dell'edificio consente a tutti i dipendenti dell'azienda nella sede di Iasi di lavorare nello stesso edificio. “Espandendo il centro di ricerca e sviluppo già esistente, le radici che abbiamo a Iasi stanno diventando più potenti, più stabili. È una prova e una promessa sia a noi stessi che alla comunità locale e regionale che siamo qui, nel bene e nel male. Il contesto attuale è speciale, impossibile da prevedere in qualsiasi analisi del rischio, eppure siamo riusciti a portare a termine tutto ciò che abbiamo proposto. D'ora in poi siamo insieme, nello stesso posto, tutti i 2.000 colleghi della Continental Iasi", ha dichiarato Petrescu. (Rob)