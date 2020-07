Business news: Bosnia, perdite per 2,5 milioni di euro per aeroporto di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Sarajevo ha registrato perdite pari a 5 milioni di marchi convertibili (circa 2,5 milioni di euro) nei primi 5 mesi dell'anno. Lo ha reso noto la società che gestisce l'aeroporto della capitale bosniaca secondo quanto rilanciato dal sito "Klix". La pandemia di coronavirus, precisa la società aeroportuale, ha causato un crollo del numero dei passeggeri in transito calcolato in un 55 per cento in meno rispetto al piano di attività tracciato per il 2020. Lo stesso piano ha previsto delle entrate che ora saranno, secondo i nuovi calcoli, del 54 in meno rispetto alle proiezioni iniziali. Il governo della Federazione della Bosnia-Erzegovina (entità croata e musulmana) ha concesso aiuti all'aeroporto di Sarajevo per 700 mila marchi convertibili (circa 350 mila euro). L'aeroporto è rimasto chiuso dal 30 marzo al primo giugno a causa della pandemia di coronavirus. Il mese di giugno ha visto presso lo scalo bosniaco un totale di 343 passeggeri a fronte dei 119.205 nello stesso mese del 2019. Secondo quanto riporta il sito "Klix", non ci sono stati licenziamenti fino a questo momento presso il personale dell'aeroporto, ma gli stipendi sono stati diminuiti mediamente del 30 per cento. (Bos)