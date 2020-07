Business news: Shevchenko (Nbu), Ucraina può divenire centro finanziario regionale in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina può diventare un centro finanziario regionale in cinque anni. Lo ha affermato Kyrylo Shevchenko, nominato oggi governatore della Banca nazionale dell'Ucraina (Nbu). "La Banca nazionale continuerà a perseguire la sua politica di cooperazione con organizzazioni finanziarie e investitori internazionali. Credo che in cinque anni l'Ucraina possa diventare un centro finanziario regionale, in cui gli attori di tutto il mondo cercheranno di investire fondi a lungo termine", ha affermato Shevchenko, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Secondo il governatore, la Banca nazionale continuerà a sostenere l'attuazione delle principali strategie delle banche dell'Ucraina. "Ad oggi, la riforma del governo societario delle banche statali è una delle più riuscite nel paese. È grazie a questa riforma che le banche statali sono diventate le istituzioni più efficienti nel settore pubblico. Il compito principale della Nbu è garantire la stabilità macroeconomica e la coerenza del settore finanziario", ha sottolineato Shevchenko. (Rum)